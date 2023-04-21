Синоптик Макарова спрогнозировала тёплые и солнечные выходные в Москве

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Анастасия Белоусова
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в выходные дни.
Синоптик Макарова спрогнозировала тёплые и солнечные выходные в Москве
  • РИА Новости

«В Москве и Московской области сохранится повышенный фон атмосферного давления, погода мало изменится. По области не исключены заморозки. +2...+4 °С — в ночь на субботу и +3...+5 °С — в ночь на воскресенье», — рассказала она.

По словам синоптика, днём воздух будет хорошо прогреваться, дни будут тёплыми.

«В Москве в субботу +15...+17 °С, по области +12...+17 °С. В воскресенье +18... +20 °С, по области +16...+21 °С. Ветер северный в субботу», — заключила Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал умеренную погоду в Москве в начале мая, а также отметил, что в течение месяца температурный режим в столице в целом будет благоприятным.

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