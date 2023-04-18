Синоптик Тишковец спрогнозировал благоприятную погоду в Москве в мае

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал умеренную погоду в Москве в начале мая, а также отметил, что в течение месяца температурный режим в столице в целом будет благоприятным.

«Начало месяца очень умеренное. Близкое к норме — не холодное, но и не жаркое. А во второй половине мая запахнет летом, температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения», — отметил он в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

По словам Тишковца, среднесуточная температура в первой половине мая в Москве составит +10...+13 °С.

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