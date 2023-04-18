Синоптик Паршина спрогнозировала тёплую погоду в Ленинградской и Самарской областях на неделе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на текущей неделе на территории средней полосы установится майская погода, температура воздуха может повышаться до +18 °С.
Синоптик Паршина спрогнозировала тёплую погоду в Ленинградской и Самарской областях на неделе
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Согласно прогнозу, тепло будет в Москве и области, а также в Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Самарской областях.

До 20 апреля на юге европейской части страны прогнозируются заморозки до -1…-4 °С: в Луганской, Донецкой Народных Республиках, в Краснодарском, Ставропольском крае, в Северной Осетии, а также в Калмыкии, отметила она в беседе с URA.RU.

18 апреля возвращение холодов ожидается на юге западной и восточной Сибири. 19 апреля снежный фронт дойдёт до Забайкалья и Бурятии, сказала Паршина.

По её словам, снег с дождями в ближайшие дни ждёт и Дальний Восток.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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