В Екатеринбурге ведущим концерта в честь Дня Победы будет актёр Александр Устюгов

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Актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге ведущим концерта в честь Дня Победы будет актёр Александр Устюгов
  • © Vadim Tarakanov/Global Look Press

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины, который является организатором мероприятия.

Сообщается, что праздничный гала-концерт «Дорога к Победе» состоится 9 мая в историческом центре Екатеринбурга.

«Вместе с российским актёром театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сказано в сообщении фонда.

Режиссёром программы стал актёр и шоумен Роман Постовалов.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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