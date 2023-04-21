В Екатеринбурге ведущим концерта в честь Дня Победы будет актёр Александр Устюгов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины, который является организатором мероприятия.
Сообщается, что праздничный гала-концерт «Дорога к Победе» состоится 9 мая в историческом центре Екатеринбурга.
«Вместе с российским актёром театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сказано в сообщении фонда.
Режиссёром программы стал актёр и шоумен Роман Постовалов.
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.