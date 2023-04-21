В Екатеринбурге ведущим концерта в честь Дня Победы будет актёр Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины, который является организатором мероприятия.

Сообщается, что праздничный гала-концерт «Дорога к Победе» состоится 9 мая в историческом центре Екатеринбурга.

«Вместе с российским актёром театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сказано в сообщении фонда.

Режиссёром программы стал актёр и шоумен Роман Постовалов.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.