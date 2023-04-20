Около 200 фильмов из 60 стран покажут на ММКФ в этом году

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Юбилейный Московский международный кинофестиваль открывает двери для кинематографистов из 60 стран мира — США, Мексики, Франции, Сербии, Японии, Китая, Индии, Ирана и других. В программе представлены около 200 картин разных жанров и форматов.
Около 200 фильмов из 60 стран покажут на ММКФ в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © David Saium / EyeEm

Торжественная церемония фестиваля пройдёт в стенах театра «Россия». Фильмом открытия станет лента Бориса Хлебникова «Снегирь», снятая по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Сюжет вращается вокруг экипажа рыболовного судна, где впервые оказываются двое юношей. Им предстоит пройти испытание стихией.

Кроме того, в разных конкурсных программах представлены такие российские картины, как «Первая любовь» Светланы Проскуриной, «14+: Продолжение» Андрея Зайцева, «Туман» Наталии Гугуевой, «Ада» Станислава Светлова и другие.

Фестиваль продлится до 27 апреля. Закроет его лента «42 секунды». Сюжет повествует об игроке в водное поло. Действие фильма разворачивается за несколько месяцев до Олимпийских игр 1992 года.

Ранее стало известно, что фильмы из программ ММКФ также покажут в Третьяковской галерее.

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