Леопард Папы Римского попал в объектив камеры в нацпарке в Приморье
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Леопард получил имя Мартин Фьерро от своего хранителя — Папы Римского Франциска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Отмечается, что хищник несколько дней ел тушу крупного пятнистого оленя.
Работники нацпарка уточнили, что животное находится в хорошей физической форме и обладает достаточными навыками для выживания.
Наряду с этим стало известно, что в Центрально-лесном заповеднике Тверской области прошла видеосъёмка южнотаёжных пейзажей и аудиозапись звуков природы для фильма о лесах России. Об этом информирует tverigrad.ru.
Процесс организовала студия документального кино «Лесфильм».
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