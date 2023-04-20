Леопард Папы Римского попал в объектив камеры в нацпарке в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае дальневосточный леопард Мартин Фьерро (Leo 252M) попал на видео после успешной охоты.

Леопард получил имя Мартин Фьерро от своего хранителя — Папы Римского Франциска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Отмечается, что хищник несколько дней ел тушу крупного пятнистого оленя.

Работники нацпарка уточнили, что животное находится в хорошей физической форме и обладает достаточными навыками для выживания.

Наряду с этим стало известно, что в Центрально-лесном заповеднике Тверской области прошла видеосъёмка южнотаёжных пейзажей и аудиозапись звуков природы для фильма о лесах России. Об этом информирует tverigrad.ru.

Процесс организовала студия документального кино «Лесфильм».

Ранее жителям Санкт-Петербурга рассказали, как вести себя при встрече с детёнышами нерпы или тюленя.