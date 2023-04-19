Жителям Петербурга напомнили, как вести себя при встрече с детёнышами нерпы
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today.
В частности, гражданам порекомендовали записать телефон Фонда друзей балтийской нерпы.
Как рассказали основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, чаще всего ластоногих можно встретить на берегу Ладожского озера и Финского залива.
Также не исключено попадание потерявшихся детёнышей на набережные рек и каналов на территории города. В таких ситуациях нужно связаться со специалистами, описать состояние животного и сообщить о его местонахождении.
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