Жителям Петербурга напомнили, как вести себя при встрече с детёнышами нерпы

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Жителей Санкт-Петербурга призвали быть готовыми ко встрече с детёнышами нерпы или тюленя. В ГУП «Водоканал» также напомнили, как вести себя в таких ситуациях.
Жителям Петербурга напомнили, как вести себя при встрече с детёнышами нерпы
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

В частности, гражданам порекомендовали записать телефон Фонда друзей балтийской нерпы.

Как рассказали основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, чаще всего ластоногих можно встретить на берегу Ладожского озера и Финского залива.

Также не исключено попадание потерявшихся детёнышей на набережные рек и каналов на территории города. В таких ситуациях нужно связаться со специалистами, описать состояние животного и сообщить о его местонахождении.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.

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