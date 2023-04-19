Жителям Петербурга напомнили, как вести себя при встрече с детёнышами нерпы

Жителей Санкт-Петербурга призвали быть готовыми ко встрече с детёнышами нерпы или тюленя. В ГУП «Водоканал» также напомнили, как вести себя в таких ситуациях.

Об этом сообщает neva.today.

В частности, гражданам порекомендовали записать телефон Фонда друзей балтийской нерпы.

Как рассказали основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, чаще всего ластоногих можно встретить на берегу Ладожского озера и Финского залива.

Также не исключено попадание потерявшихся детёнышей на набережные рек и каналов на территории города. В таких ситуациях нужно связаться со специалистами, описать состояние животного и сообщить о его местонахождении.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.