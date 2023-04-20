Актёр Стэнли Туччи заявил, что никогда бы вновь не стал исполнять роль маньяка Харви

Американский актёр Стэнли Туччи рассказал о том, что никогда бы вновь не согласился исполнять роль маньяка Джорджа Харви.

Речь идёт о герое картины «Милые кости», вышедшей на экраны в 2009 году.

По словам Туччи, «это было ужасно». В интервью ET актёр заявил, что сам фильм замечательный, но его роль была морально тяжёлой.

Артист признался, что хотел отказаться от неё, но ему в то время нужна была работа.

Из фильмов, в которых Туччи хотел бы вновь сыграть, он назвал «Дьявол носит PRADA» и «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту».

Лента «Милые кости» основана на одноимённом романе писательницы Элис Сиболд. Стэнли Туччи воплотил в картине образ серийного убийцы-садиста, который известен своей жестокостью по отношению к как минимум семи девочкам.

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