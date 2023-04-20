В прокат вышел частично снятый в космосе фильм «Вызов»

В четверг, 20 апреля, в широкий прокат вышла космическая драма «Вызов» режиссёра Клима Шипенко.

Часть фильма снималась на Международной космической станции (МКС).

По сюжету торакальный хирург Евгения (Юлия Пересильд) должна подготовиться к полёту на МКС, чтобы сделать там сложнейшую операцию космонавту и тем самым спасти ему жизнь.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, это первый фильм в истории кинематографа про космос, снятый буквально «за пределами Земли, среди вечности и звёзд».

Вместе с Юлией Пересильд в картине сыграли Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, а также космонавты, в частности Антон Шкаплеров.

Ранее стало известно, что музыку к ленте «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов.