В прокат вышел частично снятый в космосе фильм «Вызов»
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Часть фильма снималась на Международной космической станции (МКС).
По сюжету торакальный хирург Евгения (Юлия Пересильд) должна подготовиться к полёту на МКС, чтобы сделать там сложнейшую операцию космонавту и тем самым спасти ему жизнь.
Как рассказал ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, это первый фильм в истории кинематографа про космос, снятый буквально «за пределами Земли, среди вечности и звёзд».
Вместе с Юлией Пересильд в картине сыграли Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, а также космонавты, в частности Антон Шкаплеров.
Ранее стало известно, что музыку к ленте «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов.