Музыку к фильму «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов
- © Постер к фильму «Вызов» (2023)
В разговоре с изданием «Аргументы и факты» композитор признался, что это был трудоёмкий процесс, и вдохновением для него служило осознание важности этой картины для всего российского кинематографа.
Это не первый проект Сергея Черемисинова. Раньше он сотрудничал с такими зарубежными компаниями, как Netflix, Greenpeace и Adidas.
В прокат фильм «Вызов» выйдет 20 апреля.
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