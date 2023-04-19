Музыку к фильму «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов

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Сергей Черемисинов, композитор из города Владимира, был автором музыки к российскому фильму «Вызов», частично снятому в космосе.
Музыку к фильму «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов
  • © Постер к фильму «Вызов» (2023)

В разговоре с изданием «Аргументы и факты» композитор признался, что это был трудоёмкий процесс, и вдохновением для него служило осознание важности этой картины для всего российского кинематографа.

Это не первый проект Сергея Черемисинова. Раньше он сотрудничал с такими зарубежными компаниями, как Netflix, Greenpeace и Adidas.

В прокат фильм «Вызов» выйдет 20 апреля.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд написала роман о полёте на МКС.

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