Музыку к фильму «Вызов» написал владимирский композитор Сергей Черемисинов

Сергей Черемисинов, композитор из города Владимира, был автором музыки к российскому фильму «Вызов», частично снятому в космосе.

В разговоре с изданием «Аргументы и факты» композитор признался, что это был трудоёмкий процесс, и вдохновением для него служило осознание важности этой картины для всего российского кинематографа.

Это не первый проект Сергея Черемисинова. Раньше он сотрудничал с такими зарубежными компаниями, как Netflix, Greenpeace и Adidas.

В прокат фильм «Вызов» выйдет 20 апреля.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд написала роман о полёте на МКС.