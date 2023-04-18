Актриса Юлия Пересильд написала роман о полёте на МКС

Побывавшая в космосе актриса Юлия Пересильд рассказала о том, что стала автором приключенческого романа.

В своём произведении актриса подробно рассказывает о 12 днях на МКС и съёмках фильма «Вызов».

Роман объёмом около 200 страниц получил название «Это космос, детка». На его написание у актрисы ушёл год. Роман сложился из дневниковых, а также аудио- и видеозаписей, которые Пересильд вела во время подготовки к полёту.

«В принципе, я пишу его (дневник. — RT) всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — поделилась она в разговоре с «Известиями».

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