Актриса Юлия Пересильд написала роман о полёте на МКС

Короткая ссылка
Побывавшая в космосе актриса Юлия Пересильд рассказала о том, что стала автором приключенческого романа.
Актриса Юлия Пересильд написала роман о полёте на МКС
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В своём произведении актриса подробно рассказывает о 12 днях на МКС и съёмках фильма «Вызов».

Роман объёмом около 200 страниц получил название «Это космос, детка». На его написание у актрисы ушёл год. Роман сложился из дневниковых, а также аудио- и видеозаписей, которые Пересильд вела во время подготовки к полёту.

«В принципе, я пишу его (дневник. — RT) всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — поделилась она в разговоре с «Известиями».

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить