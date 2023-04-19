Вышел финал третьего сезона сериала «Мандалорец»

На Disney+ вышел восьмой — финальный — эпизод сериала «Мандалорец».

Третий сезон фантастического проекта был посвящён особой миссии: главный герой должен вернуться на свою родину, планету мандалорцев, и заслужить честь и статус, которые он потерял, когда спасал малыша Грогу.

Сериал продлён на четвёртый сезон — сценарий уже завершён. Будет ли история Мандо и Грогу развиваться дальше — пока неизвестно. В интервью Total Film один из авторов сериала, Джон Фавро, признался, что ему нравится продолжать историю и пока у «Мандалорца» нет запланированного финала.

Ранее стали известны подробности предстоящего фильма «Звёздные войны» с Дэйзи Ридли.