Вышел финал третьего сезона сериала «Мандалорец»

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На Disney+ вышел восьмой — финальный — эпизод сериала «Мандалорец».
Вышел финал третьего сезона сериала «Мандалорец»
  • Legion-Media

Третий сезон фантастического проекта был посвящён особой миссии: главный герой должен вернуться на свою родину, планету мандалорцев, и заслужить честь и статус, которые он потерял, когда спасал малыша Грогу.

Сериал продлён на четвёртый сезон — сценарий уже завершён. Будет ли история Мандо и Грогу развиваться дальше — пока неизвестно. В интервью Total Film один из авторов сериала, Джон Фавро, признался, что ему нравится продолжать историю и пока у «Мандалорца» нет запланированного финала.

Ранее стали известны подробности предстоящего фильма «Звёздные войны» с Дэйзи Ридли.

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