На 15 лет вперёд: в новом фильме по «Звёздным войнам» будет скачок во времени

Президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди раскрыла подробности сюжета предстоящего фильма с Дэйзи Ридли в роли Рей. События будут разворачиваться спустя 15 лет после истории, рассказанной в ленте «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». В центре сюжета окажется Рей, которая создаёт новый Орден джедаев. Режиссёром выступит Шармин Обаид («Мисс Марвел»), а сценарий напишет Стивен Найт («Острые козырьки»). Также на днях был опубликован трейлер сериала «Асока» по вселенной Джорджа Лукаса. Кроме того, стало известно о продлении анимационного сериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон.

Актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая роль джедая Рей в трёх фильмах серии «Звёздные войны», вернётся к своему персонажу в новом проекте, над которым работает Lucasfilm.

Как сообщает Variety, предстоящая картина будет хронологически следовать за вышедшим в 2019 году фильмом «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Режиссировать ленту будет Шармин Обаид, ранее работавшая над сериалом «Мисс Марвел». Сценарием займётся Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»).

Будущую картину анонсировали на лондонской конвенции Star Wars Celebration, которая прошла с 7 по 10 апреля. Позднее появились некоторые подробности о сюжете. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в подкасте IGN рассказала, что действие нового фильма с Дэйзи Ридли развернётся через 15 лет после событий, показанных в картине «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Сюжет будет сфокусирован на главной героине Рей и её миссии — создании нового Ордена джедаев.

«Итак, мы переносимся на 15 лет вперёд — после событий эпизода «Скайуокер. Восход», то есть в эпоху после войны и падения первого ордена, — и на этот момент джедаи находятся в разобщённом состоянии. Ведётся много дискуссий: «Кто такие джедаи? Чем они занимаются? Каково положение дел в галактике?» Рей пытается восстановить Орден джедаев, основываясь на книгах и на своих обещаниях Люку, — так что двигаться мы будем в этом направлении», — говорит Кэтлин Кеннеди.

Президент Lucasfilm также ответила на вопрос о возможности появления Люка Скайуокера в картине — в воспоминаниях или в качестве призрака Силы. Кеннеди не стала вдаваться в подробности, но сообщила, что важность фигуры Скайуокера для Рей непременно будет ощущаться в фильме.

Между тем ленту ждут не только фанаты, но и сама Дэйзи Ридли. Как рассказала Кэтлин Кеннеди, актриса была в восторге от возможности вновь вернуться во вселенную и воплотить на экране образ своей героини. Кеннеди сообщила Ридли о новом проекте по телефону.

«Я начала с того, что просто сказала: «Слушай, я думаю, мы почти уже готовы». Мы много говорили о том, чем мы занимаемся в кинопространстве, и я сказала: «Думаю, мы уже почти готовы. Как ты смотришь на то, чтобы пойти на Star Wars Celebration?» Так всё и началось. Дэйзи Ридли была вне себя от радости», — вспоминала Кеннеди.

Новости о возвращении Дэйзи Ридли к роли Рей обрадовался и Джон Фавро, работавший над сериалом «Мандалорец».

«Это просто восхитительно, — сказал Фавро. — Меня всегда очень радует и воодушевляет, когда люди, которые прошли через «Звёздные войны», возвращаются к ним. Это показывает, сколь сильно это сообщество и какая крепкая привязанность здесь возникает. Если Дэйзи возвращается и будет участвовать в дальнейшем развитии саги, я с нетерпением буду ждать, что из этого получится».

Асока Тано в сериале «Мандалорец»

Legion-Media

© Disney + Via Bestimage

На конвенции в Лондоне шла речь и о других предстоящих проектах во вселенной «Звёздных войн». Так, например, в скором времени фанаты смогут увидеть сериал «Асока», в котором Асока Тано будет охотиться за адмиралом Трауном, чтобы отыскать пропавшего когда-то джедая Эзру Бриджера. Главную героиню сыграет Розарио Доусон. Ранее Асоку в её исполнении поклонники могли видеть в «Мандалорце». Трейлер нового сериала уже доступен в сети, а сам сериал выйдет в августе 2023-го на Disney+.

Помимо этого, стало известно о продлении мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон. Подробности сюжета пока неизвестны. Проект вышел в октябре 2022 года. В первом сезоне речь шла о Квай-Гоне Джинне и его наставнике Дуку, который перешёл на тёмную сторону Силы.

Кроме того, появился трейлер сериала с Джудом Лоу в главной роли «Звёздные войны: Опорный отряд». Из видео становится понятно, что Лоу играет роль джедая. В ролике продемонстрирован и антагонист, который был в сериале «Мандалорец». Известно, что сюжет шоу будет следовать за падением Империи после «Возвращения джедая» — третьего эпизода в оригинальной трилогии Лукаса.

Гостям конвенции также показали трейлер второго сезона анимационной антологии «Звёздные войны: Видения». Проект выйдет 4 мая 2023 года. В него войдут девять короткометражных работ разных студий и авторов. Как и в первом сезоне, сюжеты эпизодов не будут связаны с официальным каноном «Звёздных войн».

Тем временем режиссёр и сценарист Тайка Вайтити продолжает работать над собственной картиной в киновселенной джедаев и Империи. Также есть вероятность, что постановщик ленты «Достать ножи» Райан Джонсон в будущем займётся новой трилогией «Звёздных войн».

Пока неизвестно, будет ли продолжен мини-сериал «Оби-Ван Кеноби», вышедший в мае 2022 года. По словам президента студии, на данный момент разработки второго сезона нет в планах компании, однако не исключено, что кинематографисты займутся этим проектом в будущем.

Сейчас фанаты наслаждаются приключениями Грогу и Мандо в новых эпизодах третьего сезона сериала «Мандалорец».