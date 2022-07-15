«Откровенно скопирован»: режиссёр «Гремлинов» заявил, что образ Малыша Йоды украден у Гизмо

Режиссёр Джо Данте, снявший популярные комедийные фильмы ужасов «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия», заявил, что персонаж сериала «Мандалорец» Грогу, более известный как Малыш Йода, «бесстыдно» скопирован с его героя — могвая Гизмо. Поклонники франшиз ранее также отмечали сходство между персонажами — у обоих большие уши и глаза и схожая манера общения.

Создателей самого милого персонажа сериала «Мандалорец» обвинили в плагиате: режиссёр дилогии «Гремлины» Джо Данте в интервью San Francisco Chronicle заявил, что ушастый гуманоид с большими глазами по имени Грогу был полностью скопирован с персонажа его вселенной комедийного ужаса могвая Гизмо.

«Мне кажется, сохраняющаяся популярность (картин «Гремлины» и «Гремлины 2». — RT) во многом обусловлена именно этим персонажем (Гизмо. — RT), по сути напоминающим ребёнка, — говорит Данте. — И в этой связи, разумеется, я не могу не упомянуть Малыша Йоду, образ которого украден и откровенно скопирован (с Гизмо. — RT). Просто внаглую, я бы сказал».

У героев есть безусловное сходство: у обоих забавные длинные уши, большие глаза и одинаковая манера речи — Грогу и Гизмо общаются воркованием и странными звуками, также оба яро защищают фигуру отца в своей жизни.

Фанаты тоже замечали сходство между персонажами: после дебюта Малыша Йоды на экране они публиковали в сети множество коллажей с изображениями Гизмо и Грогу.

Также героев сравнил звезда фильма о гремлинах Заг Гэллиган, заявив изданию Entertainment Weekly, что «его приятель симпатичнее». По его мнению, дело в том, что Гизмо пушистый, а у Малыша Йоды шёрстки нет. Как выразился Гэллиган, Грогу «выглядит так, словно его немного побрили».

© Кадр из сериала «Мандалорец»

Тем не менее о появлении Малыша Йоды в других проектах «Звёздных войн» Джо Данте может не беспокоиться. Режиссёр и сценарист Тайка Вайтити признался изданию Total Film, что планирует создать совершенно новый проект по вселенной, в котором не будет старых героев.

«Не думаю, что буду полезен для вселенной «Звёздных войн», снимая фильм, при просмотре которого все будут восклицать: «О, надо же, это чертежи Тысячелетнего сокола. Ух ты, бабушка Чубакки, — сказал Вайтити, прежде участвовавший в съёмках «Мандалорца». — Это всё стоит особняком, и это прекрасно, но я хочу работать над чем-то новым и придумывать новых персонажей, развивая эту вселенную, иначе масштаб повествования кажется слишком ограниченным».

Кукла Грогу была создана Legacy Effects. Она управляется специальным стержнем. С первого же появления на экране персонаж завоевал сердца многих фанатов. Соцсети были заполнены мемами с зелёной марионеткой. Хотя шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро изначально пытался избежать того, чтобы Грогу вызывал умиление.

Напомним, премьера сериала «Мандалорец» состоялась в 2019 году. Сюжет сосредоточен на одиноком наёмнике-мандалорце по имени Дин Джарин, живущем на краю обитаемой галактики, где не действует закон Новой Республики. Раньше он был представителем благородных воинов, а теперь вынужден быть маргиналом. В первом сезоне он встречает Грогу, обладающего, как выясняется позже, огромной силой. В финале второго сезона пути мандалорца и Грогу расходятся, когда Люк Скайуокер забирает Грогу, чтобы научить его управлять Силой.

Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023 года. В мае на мероприятии для фанатов франшизы «Звёздных войн» Star Wars Celebration был показан эксклюзивный тизер предстоящего сезона, раскрывающий множество интересных подробностей. Так, например, Джарин столкнётся с последствиями снятия своего священного шлема и произойдёт серьёзная битва между ним и мандолорскими воинами в доспехах. Кроме того, известно, что Грогу снова будет рядом со своим приёмным отцом, и на этот раз не один, а вместе с модифицированным андроидом IG-11 — робот будет носить малыша и служить ему бронёй. Тизер заканчивается кадрами, как Джарин и Грогу летят на Мандалор, где наёмник планирует восстановить свою честь, посетив «живые воды» под шахтами.