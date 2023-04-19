CNN: съёмки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновятся в США

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В штате Монтана возобновятся съёмки вестерна «Ржавчина», приостановленные из-за того, что исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Сообщается, что актёр продолжит сниматься в картине, а ещё один пострадавший в результате инцидента — режиссёр Джоэл Соуза — также вернётся к своим обязанностям.
CNN: съёмки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновятся в США
  • AP

О возобновлении работы над картиной «Ржавчина» сообщает CNN.

По информации телеканала, съёмки планируется начать 20 апреля на ранчо Йеллоустоун в штате Монтана. Завершение работы над картиной является частью мирового соглашения Болдуина с мужем погибшей Мэттью Хатчинсом, который выступит в роли исполнительного продюсера.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что не понимает, как на съёмках «Ржавчины» мог произойти инцидент с фатальной стрельбой.

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