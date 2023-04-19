CNN: съёмки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновятся в США
- AP
О возобновлении работы над картиной «Ржавчина» сообщает CNN.
По информации телеканала, съёмки планируется начать 20 апреля на ранчо Йеллоустоун в штате Монтана. Завершение работы над картиной является частью мирового соглашения Болдуина с мужем погибшей Мэттью Хатчинсом, который выступит в роли исполнительного продюсера.
Ранее Квентин Тарантино заявил, что не понимает, как на съёмках «Ржавчины» мог произойти инцидент с фатальной стрельбой.