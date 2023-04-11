Квентин Тарантино рассказал, что хранит дома оружие со съёмок своих фильмов

Знаменитый американский постановщик Квентин Тарантино рассказал, что хранит дома катаны со съёмок фильма «Убить Билла».

Тарантино также признался, что «для защиты» держит дома пистолет, и прокомментировал происшествие на съёмках картины Алека Болдуина «Ржавчина», когда тот случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Постановщик заявил, что не понимает, как подобный инцидент мог произойти, потому что на съёмках «очень много мер безопасности».

Ранее Тарантино рассказал, почему «Кинокритик» станет его последней режиссёрской работой.