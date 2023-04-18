Режиссёр Джеймс Ганн объявил о предварительной подготовке к съёмкам «Супермена: Наследие»

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Режиссёр Джеймс Ганн заявил в одной из соцсетей, что картина «Супермен: Наследие» находится на этапе предварительного производства.
Режиссёр Джеймс Ганн объявил о предварительной подготовке к съёмкам «Супермена: Наследие»
  • Legion-Media

Ганн отметил, что работа над сценарием ленты уже завершена. В подтверждение он опубликовал титульную страницу текста.

Кроме того, постановщик заявил, что дизайн локаций и костюмы героев уже готовы, многие другие составляющие проекта находятся в работе.

Сюжет картины «Супермен: Наследие» вращается вокруг молодого Кларка Кента. В фильме будет показано становление супергероя, балансирующего между криптонским наследием и человеческим воспитанием.

Кто исполнит главную роль, пока не сообщается.

В мировой прокат фильм выйдет 11 июля 2025 года.

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