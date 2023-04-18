В сети вышел трейлер экранизации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд»

В сети появился трейлер научно-фантастической картины «Сто лет тому вперёд», в основу которой легла повесть Кира Булычёва.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».

В трейлере зрители видят актрису Дарью Верещагину в роли Алисы Селезнёвой, а также её встречу с Колей, образ которого на экране воплощает Марк Эйдельштейн.

По сюжету Коля не думает о будущем, в то время как Алиса, которая живёт на 100 лет позже, переживает о прошлом. Она ищет мать, которая исчезла в детстве девочки. Знакомство двух героев станет началом опасных, но в то же время захватывающих приключений, в ходе которых они столкнутся с пиратами из космоса и спасут Млечный Путь, а также обретут дружбу и любовь.

Режиссёром выступил Александр Андрющенко («Лёд 2», «Чики»).

Премьера фильма запланирована на 28 декабря 2023 года.

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Операция «Неман».