В Перми отменили выступление панк-группы «Наив»

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Выступление российской панк-рок-группы «Наив», которое должно было состояться 7 июля в пермском концертном зале «Свобода», отменено. Об этом сообщают организаторы мероприятия, не уточняя причин.
В Перми отменили выступление панк-группы «Наив»
  • РИА Новости

«Концерт группы «Наив» в Перми, запланированный на 7 июля, отменён. Возврат бумажных билетов осуществляется по месту приобретения. Возврат денежных средств за электронные билеты осуществляется только на банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа… Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее концерты «Наива» были отменены в Ярославле и Череповце. Инициатором отмены является депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова, которая признала, что не слушала песни «Наива» и не знала о существовании такой группы. А внимание на неё обратила из-за жалоб избирателей.

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