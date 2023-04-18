В сети выйдет сериал по фильму «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

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В онлайн-кинотеатре Start выйдет восьмисерийный проект «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».
В сети выйдет сериал по фильму «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
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Премьера первого эпизода состоится 24 апреля.

Зрители вновь смогут «подслушать» мысли и диалоги главных героев кинофраншизы — Славы, Лёши, Камиля и Саши. На этот раз четверо друзей решили провести летний день, гуляя по Москве.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Start, в ходе развития сюжета в кадре появятся новые персонажи. Так, роль диванного критика, общающегося с телевизором, исполнит Гарик Харламов, а Дмитрий Нагиев сыграет успешного и богатого мужчину, у которого множество внутренних переживаний и сомнений. 

Производством сериала «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» занимался «Квартет И». Проект создан по полнометражной ленте, премьера которой состоялась 7 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что комик Евгений Чебатков дебютирует в кино с ролью в картине «Майор Гром: Игра».

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