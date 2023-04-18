Комик Евгений Чебатков дебютирует в кино с ролью в картине «Майор Гром: Игра»

Стендап-комик Евгений Чебатков снимается в продолжении нашумевшего отечественного кинокомикса «Майор Гром». Юморист воплотил на экране образ криминального авторитета, ради чего ему пришлось кардинально изменить внешность.

Дебютная роль в кино для комика Евгения Чебаткова стала испытанием: перед тем, как выйти на площадку, он более двух часов провёл в кресле гримёра, который до неузнаваемости изменил облик артиста. Кроме того, Чебаткову пришлось распрощаться с волосами. Юморист уточнил, что изначально согласился на предложение режиссёра стать бандитом, но, когда узнал, что речь шла про кино, обрадовался ещё больше.

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: «Станешь бандитом?» Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг — мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа. Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, ещё большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым. Первые пару дней просто постоянно гладил себя по лысине», — цитирует Чебаткова пресс-служба «Кинопоиска».

Комик также добавил, что «разблокировал для себя новую вселенную и теперь мечтает сниматься в фильмах».

Центральные роли в картине «Майор Гром: Игра» исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин и другие. Съёмки кинокомикса должны завершиться осенью 2023 года, но дата премьеры пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Морена Баккарин и Стефан Капичич вернутся к своим ролям в фильме «Дэдпул 3».