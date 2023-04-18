Ольга Бузова планирует удивить публику актёрским талантом

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Российская певица Ольга Бузова расширяет свои творческие возможности и планирует удивить публику актёрским талантом.
Ольга Бузова планирует удивить публику актёрским талантом
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В разговоре с «Пятым каналом» артистка рассказала о том, что после съёмок её последнего клипа она поняла, что вполне может стать актрисой.

По словам телезвезды, с режиссёром её ролика они уже планируют снять совместный фильм.

«У нас уже с режиссёром планы огромные на мою актёрскую деятельность. Мы уже планируем совместное кино. И не только с ней», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что импортёр вина подал в суд иск из-за отказа Бузовой от товарного знака Buzwine.

 

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