Импортёр вина подал в суд иск из-за отказа Бузовой от товарного знака Buzwine

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Компания Global Wine Distribution (GWD), занимающаяся импортом и дистрибьюцией алкоголя, требует взыскать с Ольги Бузовой и компании «Арчер Мьюзик Продакшнс» более €1 млн и 1,5 млн рублей. Причиной иска стал отказ от использования товарного знака Buzwine.
Импортёр вина подал в суд иск из-за отказа Бузовой от товарного знака Buzwine
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, истец получил уведомление об отзыве согласия на использование изображения и имени Ольги Бузовой в апреле 2020 года, после чего GWD пришлось утилизировать уже изготовленные товары, что привело к убыткам.

«Истец указывает, что гражданин в любое время может отозвать согласие, однако лицо, которое обладало правом на использование изображения, может потребовать возмещения причинённых ему таким отзывом убытков», — говорится в комментарии пресс-службы судов.

Раньше среди товаров GWD были три вида игристых напитков под названием Buzwine.

На днях Ольга Бузова рассказала о желании представить свой новый клип на Каннском кинофестивале.

 

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