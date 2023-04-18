Актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа «Как остановить время»

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Звезда киновселенной Marvel и сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в многосерийном проекте — экранизации фантастического бестселлера Мэтта Хейга «Как остановить время».
Актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа «Как остановить время»
  • AP

«Когда я впервые прочитал «Как остановить время», потенциал этой истории сразу же стал очевиден... В своём неподражаемом стиле Мэтт ещё раз исследует, что значит быть человеком и что значит прожить жизнь — в данном случае очень длинную — с пафосом, проницательностью, юмором, драматизмом и вдохновением», — цитирует актёра The Hollywood Reporter.

Сюжет романа «Как остановить время» вращается вокруг Тома Хазарда, страдающего от заболевания под названием «анагерия», замедляющего старение. Веками людей, подобных герою, боялись и преследовали, что вынудило их создать тайное общество, одно из главных правил которого — никогда не влюбляться. Шестисерийный проект будет срежиссирован Томасом Альфредсоном, с которым Камбербэтч ранее уже работал над лентой «Шпион, выйди вон!».

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