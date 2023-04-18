«Рёнхап»: K-pop группа Blackpink установила рекорд по количеству просмотров на YouTube

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Суммарно видеоклипы Blackpink посмотрели более 30 млрд раз.
«Рёнхап»: K-pop группа Blackpink установила рекорд по количеству просмотров на YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © Frazer Harrison

Канал южнокорейской K-pop группы Blackpink стал самым популярным среди музыкальных коллективов на YouTube, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на компанию YG Entertainment.

Совокупное число просмотров роликов группы больше, чем у канадского певца Джастина Бибера. Количество подписчиков Blackpink на видеохостинге превышает 86 млн.

Ранее Blackpink стали хедлайнерами калифорнийского музыкального фестиваля Coachella.

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