«Рёнхап»: K-pop группа Blackpink установила рекорд по количеству просмотров на YouTube

Суммарно видеоклипы Blackpink посмотрели более 30 млрд раз.

Канал южнокорейской K-pop группы Blackpink стал самым популярным среди музыкальных коллективов на YouTube, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на компанию YG Entertainment.

Совокупное число просмотров роликов группы больше, чем у канадского певца Джастина Бибера. Количество подписчиков Blackpink на видеохостинге превышает 86 млн.

Ранее Blackpink стали хедлайнерами калифорнийского музыкального фестиваля Coachella.