«Рёнхап»: K-pop группа Blackpink установила рекорд по количеству просмотров на YouTube
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Канал южнокорейской K-pop группы Blackpink стал самым популярным среди музыкальных коллективов на YouTube, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на компанию YG Entertainment.
Совокупное число просмотров роликов группы больше, чем у канадского певца Джастина Бибера. Количество подписчиков Blackpink на видеохостинге превышает 86 млн.
Ранее Blackpink стали хедлайнерами калифорнийского музыкального фестиваля Coachella.