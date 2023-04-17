Южнокорейская поп-группа Blackpink стала хэдлайнером фестиваля Coachella

К-рор-проект стал первым в истории калифорнийского фестиваля корейским коллективом, возглавившим мероприятие. Ранее Blackpink уже выступали на Coachella в 2019 году.

«Мы счастливы вновь сюда вернуться, — цитирует The Hollywood Reporter участницу группы Дженни. — Это безумие — за четыре года мы прошли путь от Sahara (Sahara Tent. — одна из сцен фестиваля. — RT) до главной сцены. Мы любим тебя, Coachella».

Blackpink в рамках Coachella представили смешанную программу из своих основных хитов и сольных композиций участниц группы.

Ранее стали известны артисты, которые выступят на Roof Fest в Москве и Санкт-Петербурге.