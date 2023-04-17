Южнокорейская поп-группа Blackpink стала хэдлайнером фестиваля Coachella
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«Мы счастливы вновь сюда вернуться, — цитирует The Hollywood Reporter участницу группы Дженни. — Это безумие — за четыре года мы прошли путь от Sahara (Sahara Tent. — одна из сцен фестиваля. — RT) до главной сцены. Мы любим тебя, Coachella».
Blackpink в рамках Coachella представили смешанную программу из своих основных хитов и сольных композиций участниц группы.
Ранее стали известны артисты, которые выступят на Roof Fest в Москве и Санкт-Петербурге.