Лолита и IOWA примут участие в Roof Fest в Москве
- РИА Новости
В Москве выступления артистов пройдут на террасе VK GIPSY. Группа IOWA выступит там в день открытия фестиваля, а Лолита Милявская— 22 июля.
В Санкт-Петербурге сезон Roof Fest, уже 12-й по счёту, откроется 31 мая выступлением певицы Ёлки.
По традиции площадкой фестиваля станет Roof Place на набережной арт-кластера «Брусницын». Свои концерты там отыграют MOT, Thomas Mraz, «Танцы Минус», Stigmata и другие артисты.
Ранее стали известны даты и место проведения фестиваля «Нашествие».