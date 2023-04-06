Лолита и IOWA примут участие в Roof Fest в Москве

Восьмой сезон популярного музыкального фестиваля Roof Fest откроется в Москве 15 июня, а участие в нём примут такие музыканты, как Лолита и IOWA, сообщается в пресс-релизе мероприятия.

В Москве выступления артистов пройдут на террасе VK GIPSY. Группа IOWA выступит там в день открытия фестиваля, а Лолита Милявская— 22 июля.

В Санкт-Петербурге сезон Roof Fest, уже 12-й по счёту, откроется 31 мая выступлением певицы Ёлки.

По традиции площадкой фестиваля станет Roof Place на набережной арт-кластера «Брусницын». Свои концерты там отыграют MOT, Thomas Mraz, «Танцы Минус», Stigmata и другие артисты.

Ранее стали известны даты и место проведения фестиваля «Нашествие».