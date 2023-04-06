Лолита и IOWA примут участие в Roof Fest в Москве

Короткая ссылка
Восьмой сезон популярного музыкального фестиваля Roof Fest откроется в Москве 15 июня, а участие в нём примут такие музыканты, как Лолита и IOWA, сообщается в пресс-релизе мероприятия.
Лолита и IOWA примут участие в Roof Fest в Москве
  • РИА Новости

В Москве выступления артистов пройдут на террасе VK GIPSY. Группа IOWA выступит там в день открытия фестиваля, а Лолита Милявская— 22 июля.

В Санкт-Петербурге сезон Roof Fest, уже 12-й по счёту, откроется 31 мая выступлением певицы Ёлки.

По традиции площадкой фестиваля станет Roof Place на набережной арт-кластера «Брусницын». Свои концерты там отыграют MOT, Thomas Mraz, «Танцы Минус», Stigmata и другие артисты.

Ранее стали известны даты и место проведения фестиваля «Нашествие».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить