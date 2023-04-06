Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой
- РИА Новости
В пресс-службе «Нашествия» отметили, что гостей мероприятия будут ждать не только музыка, но и театральные постановки, кино, историческая реконструкция, а также детские, игровые и спортивные активности и другие сюрпризы.
«Наша главная сцена 4—6 августа традиционно станет точкой сборки всего фестиваля и местом выступления признанных звёзд российской рок-музыки. Ну а молодёжная сцена, как всегда, подарит зрителям новые имена, ведь «Наше Радио» всегда умело зажигать звёзды в своём эфире», — рассказала директор «Нашествия» Евгения Киселёва.
Фестиваль пройдёт около деревни Митяево Боровского района Калужской области.
Ранее музыкальный фестиваль Stereoleto объявил новых участников, которые выступят 10 и 11 июня в Санкт-Петербурге.