Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках «Почки»

Российская актриса Юлия Марченко поделилась впечатлениями о работе над многосерийным проектом «Почка», рассказала о возникавших сложностях, нюансах создания образа своего персонажа, а также о взаимоотношениях с коллегами на съёмочной площадке.

По словам артистки, большая часть творческой группы «Почки» — её друзья и коллеги из Санкт-Петербурга, а соперничество с Любовью Аксёновой, сыгравшей главную роль, имело место только на экране.

«С Любовью Аксёновой, сыгравшей Наташу, мы отлично сработались, радовались найденным неожиданным поворотам в развитии персонажей. Так что соперничали мы только на экране. В реальной жизни ничего такого не было», — цитирует Марченко Starhit.

Ранее актриса Анастасия Крылова рассказала о своей героине в сериале «Жить жизнь», главную роль в котором исполнила Любовь Аксёнова.