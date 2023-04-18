Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках «Почки»

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Российская актриса Юлия Марченко поделилась впечатлениями о работе над многосерийным проектом «Почка», рассказала о возникавших сложностях, нюансах создания образа своего персонажа, а также о взаимоотношениях с коллегами на съёмочной площадке.
Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках «Почки»
  • globallookpress.com

По словам артистки, большая часть творческой группы «Почки» — её друзья и коллеги из Санкт-Петербурга, а соперничество с Любовью Аксёновой, сыгравшей главную роль, имело место только на экране.

«С Любовью Аксёновой, сыгравшей Наташу, мы отлично сработались, радовались найденным неожиданным поворотам в развитии персонажей. Так что соперничали мы только на экране. В реальной жизни ничего такого не было», — цитирует Марченко Starhit.

Ранее актриса Анастасия Крылова рассказала о своей героине в сериале «Жить жизнь», главную роль в котором исполнила Любовь Аксёнова.

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