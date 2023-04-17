Диетолог Денисова назвала кофе в турке самым полезным

Короткая ссылка
Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова выразила мнение, что самым полезным можно назвать кофе, который варится в турке или кофеварке.
Диетолог Денисова назвала кофе в турке самым полезным
  • Gettyimages.ru

«В натуральном кофе находится максимальное количество полезных биологических веществ, в растворимом кофе находятся сублиматы, и естественно, пользы от него меньше. Да, кофеин там содержится, а вот что касается антиоксидантов — их практически нет», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, если кофе противопоказан, то можно употреблять цикорий, который не влияет на сердечную деятельность и не вызывает подъём давления.

«В цикории, например, содержится полисахарид инулин, который очень хорошо влияет на содержание в крови, поэтому он показан диабетикам», — добавила Денисова.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить