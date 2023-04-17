Диетолог Денисова назвала кофе в турке самым полезным

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова выразила мнение, что самым полезным можно назвать кофе, который варится в турке или кофеварке.

«В натуральном кофе находится максимальное количество полезных биологических веществ, в растворимом кофе находятся сублиматы, и естественно, пользы от него меньше. Да, кофеин там содержится, а вот что касается антиоксидантов — их практически нет», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, если кофе противопоказан, то можно употреблять цикорий, который не влияет на сердечную деятельность и не вызывает подъём давления.

«В цикории, например, содержится полисахарид инулин, который очень хорошо влияет на содержание в крови, поэтому он показан диабетикам», — добавила Денисова.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.