«VK Клипы» запускает конкурс #Впечатляем с участием известных блогеров

Сервис коротких видео «VK Клипы» совместно с известными российскими звёздами и блогерами запустит конкурс #Впечатляем.

Для того, чтобы пройти отбор, с 17 апреля по 8 мая желающим необходимо продемонстрировать свои таланты на коротком вертикальном видео и опубликовать его на площадке «VK Клипов» с хештегом конкурса.

Оценивать навыки конкурсантов будут такие артисты, как Jony, Филипп Киркоров, Тимати, Клава Кока, Валя Карнавал и другие. Лучшие участники смогут показать свой талант на летнем фестивале VK Fest и получат другие ценные призы.

О результатах конкурса члены жюри объявят 15 мая на своих персональных страницах во «ВКонтакте».

Ранее «VK Клипы» представил уникальный конструктор ленты.