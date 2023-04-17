Комик Михаил Галустян появится в новом шоу «Галустян +»

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Шоумен, актёр и комик Михаил Галустян появится в собственном юмористическом скетч-шоу «Галустян +».
Комик Михаил Галустян появится в новом шоу «Галустян +»
  • Кадр из скетч-шоу «Галустян +»
  • © ТНТ

Как сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ, в шоу, содержащем скетчи на самые разные социальные и бытовые темы, Галустян и приглашённые звёзды с юмором обыграют проблемы российского общества, погружаясь в те или иные ситуации.

«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это юмор, как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор, — рассказал Галустян. — После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моём шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод».

Актёр примерит на себя около десяти новых образов, а также представит в современной интерпретации своих старых героев.

Создатели шоу отмечают, что все персонажи, сыгранные актёром, имеют реальные прототипы.

Зрители смогут увидеть выпуски с 28 апреля.

 Ранее актриса Мария Маркова из «Женского Stand Up» заявила, что не любит пошлые шутки.

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