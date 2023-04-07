Актриса Мария Маркова из «Женского Stand Up» заявила, что не любит пошлые шутки

Участница популярного юмористического шоу «Женский Stand Up», российская актриса Мария Маркова («Универ», «Глухарь-2») рассказала, что не любит пошлый юмор и не использует в выступлениях нецензурную лексику.

На данный момент Маркова — единственная участница «Женского Stand Up», которая в своих выступлениях не шутит про секс и не матерится, подчеркнула продюсер шоу Зоя Яровицына в проекте «Надкаст».

При этом сама Маркова уточнила, что не любит, когда зрители в комментариях хвалят её только за отсутствие ненормативной лексики и пошлых шуток. Артистка считает, что подобное отношение обесценивает её успехи в творчестве.

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