Актриса Мария Маркова из «Женского Stand Up» заявила, что не любит пошлые шутки
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На данный момент Маркова — единственная участница «Женского Stand Up», которая в своих выступлениях не шутит про секс и не матерится, подчеркнула продюсер шоу Зоя Яровицына в проекте «Надкаст».
При этом сама Маркова уточнила, что не любит, когда зрители в комментариях хвалят её только за отсутствие ненормативной лексики и пошлых шуток. Артистка считает, что подобное отношение обесценивает её успехи в творчестве.
Ранее стало известно о запуске нового авторского вечернего шоу Павла Воли на ТНТ.