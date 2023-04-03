Анонсировано новое шоу Павла Воли

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Новая юмористическая программа популярного комика Павла Воли стартует на телеканале ТНТ. В ней ведущий будет подводить итоги уходящей недели в своей фирменной манере. Авторы обещают удивить зрителя смелыми экспериментами и дерзким юмором.
Анонсировано новое шоу Павла Воли
  • РИА Новости

Первое за 25 лет авторское юмористическое шоу ТНТ будет выходить в эфир каждое воскресенье, сообщили в пресс-службе телеканала. Ведущий Павел Воля, приглашённые звёзды и простые люди будут освещать самые интересные события, происходящие в мире.

Авторы «Шоу Воли» обещают удивить зрителя смелыми экспериментами, необычными конкурсами и свежими форматами, а также дерзким юмором и интерактивом с участием ведущих звёзд.

«Это будет моё шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких-либо «спойлеров». Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете», — заявил Павел Воля.

Продюсеры шоу отмечают, что идея проекта «давно витала в воздухе», потому что «телевизор должен общаться с людьми, не стесняться, говорить откровенно».

Премьера «Шоу Воли» состоится 16 апреля.

Ранее стало известно, что первый после длительного перерыва выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» набрал более 15 млн просмотров за день.

 

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