Алексей Герман-младший назвал Юрия Ашихмина талантливым актёром и светлым человеком
- РИА Новости
Ашихмину стало плохо в первый же день съёмок, его увезла «скорая», после чего стало известно о его тяжёлой болезни, расказал Герман-младший в беседе с «Газетой.Ru».
«Он был абсолютно предан работе. Бессребреник. Талантливый, но ещё и достоверный. Человек незаурядный и довольно светлый. Это редкость», — поделился режиссёр.
О болезни актёра знали врачи и близкие, однако от коллег по фильму он это скрывал.
«Мы его ждали. Решили не менять на другого артиста, но дальше не сложилось», — заключил режиссёр.
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