Алексей Герман-младший назвал Юрия Ашихмина талантливым актёром и светлым человеком

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Режиссёр, сценарист Алексей Герман-младший рассказал, что актёр Юрий Ашихмин, который скончался 13 апреля 2023 года в возрасте 60 лет, должен был сыграть комедийную роль в фильме «Довлатов» 2018 года, но не смог этого сделать из-за ухудшения здоровья.
Алексей Герман-младший назвал Юрия Ашихмина талантливым актёром и светлым человеком
  • РИА Новости

Ашихмину стало плохо в первый же день съёмок, его увезла «скорая», после чего стало известно о его тяжёлой болезни, расказал Герман-младший в беседе с «Газетой.Ru».

«Он был абсолютно предан работе. Бессребреник. Талантливый, но ещё и достоверный. Человек незаурядный и довольно светлый. Это редкость», — поделился режиссёр.

О болезни актёра знали врачи и близкие, однако от коллег по фильму он это скрывал.

«Мы его ждали. Решили не менять на другого артиста, но дальше не сложилось», — заключил режиссёр.

Ранее актёр Алексей Маклаков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о работе с Риммой Марковой, которой 3 марта 2023 года исполнилось бы 98 лет.

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