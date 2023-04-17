В США скончался джазовый музыкант Ахмад Джамал
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Ссылаясь на слова дочери Джамала, издание пишет, что артист умер в своём доме в Ашли Фолс (штат Массачусетс).
Популярность к Ахмаду Джамалу пришла в конце 1950-х после выхода его альбома At the Pershing: But Not for Me.
Музыкант записал около 60 альбомов, основал звукозаписывающие компании, открыл клуб и ресторан. Он был удостоен премий «Грэмми» и Национального фонда искусств, а также награждён французским орденом Искусств и литературы.
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