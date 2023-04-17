В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis

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В Краснодаре отменён предстоящий концерт питерской группы Shortparis, который должен был пройти 18 апреля.
В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, выступление артистов было отменено после жалоб активиста Никиты Изюмова, который 10 апреля обратился к мэру Краснодара и указал на то, что солист группы выступает против спецоперации и посещает митинги.

Позже, 16 апреля, площадка «Кроп Арена», на которой должны были выступать музыканты, объявила об отмене концерта.

На сайте концертного зала сказано, что желающие могут обменять билеты на любой другой концерт или вернуть деньги.

Ранее стало известно, что на сцене Кремля 22 апреля народный артист России Александр Домогаров исполнит композиции Владимира Высоцкого.

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