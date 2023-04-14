Артист Александр Домогаров споёт песни Владимира Высоцкого

На сцене Кремля 22 апреля народный артист России Александр Домогаров исполнит композиции Владимира Высоцкого.

Выступление пройдёт в рамках литературно-музыкального спектакля «Дороги Высоцкого», который приурочен к 85-летию барда.

Как сообщает 7days.ru, в сопровождении военного оркестра Домогаров исполнит как известные, так и малознакомые композиции Владимира Высоцкого.

Артист заявил о желании тем самым подарить людям улыбку и дать возможность вспомнить творчество великого музыканта и поэта.

На мероприятии также выступит сын Владимира Высоцкого — Никита.

«Дороги Высоцкого» — это же не о путешествиях. Это о его дорогах к слушателю. Когда он был жив, его не печатали, отменяли. Он искал пути быть услышанным. И сейчас — время дорог Высоцкого к нам», — отметил он.

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