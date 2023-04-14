Артист Александр Домогаров споёт песни Владимира Высоцкого

Короткая ссылка
На сцене Кремля 22 апреля народный артист России Александр Домогаров исполнит композиции Владимира Высоцкого.
Артист Александр Домогаров споёт песни Владимира Высоцкого
  • РИА Новости

Выступление пройдёт в рамках литературно-музыкального спектакля «Дороги Высоцкого», который приурочен к 85-летию барда.

Как сообщает 7days.ru, в сопровождении военного оркестра Домогаров исполнит как известные, так и малознакомые композиции Владимира Высоцкого.

Артист заявил о желании тем самым подарить людям улыбку и дать возможность вспомнить творчество великого музыканта и поэта.

На мероприятии также выступит сын Владимира Высоцкого — Никита.

«Дороги Высоцкого» — это же не о путешествиях. Это о его дорогах к слушателю. Когда он был жив, его не печатали, отменяли. Он искал пути быть услышанным. И сейчас — время дорог Высоцкого к нам», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдёт Неделя органной музыки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить