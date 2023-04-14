Артист Александр Домогаров споёт песни Владимира Высоцкого
- РИА Новости
Выступление пройдёт в рамках литературно-музыкального спектакля «Дороги Высоцкого», который приурочен к 85-летию барда.
Как сообщает 7days.ru, в сопровождении военного оркестра Домогаров исполнит как известные, так и малознакомые композиции Владимира Высоцкого.
Артист заявил о желании тем самым подарить людям улыбку и дать возможность вспомнить творчество великого музыканта и поэта.
На мероприятии также выступит сын Владимира Высоцкого — Никита.
«Дороги Высоцкого» — это же не о путешествиях. Это о его дорогах к слушателю. Когда он был жив, его не печатали, отменяли. Он искал пути быть услышанным. И сейчас — время дорог Высоцкого к нам», — отметил он.
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