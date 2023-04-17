В ЯНАО 19 апреля ожидается потепление до +1 °С после 20-градусных морозов

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ямало-Ненецком автономном округе в среду, 19 апреля, ожидается потепление до +1 °С.

РИА Новости