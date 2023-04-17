В ЯНАО 19 апреля ожидается потепление до +1 °С после 20-градусных морозов
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«19 апреля в ЯНАО прогнозируется температура воздуха: ночью -22…-17 °С, днём -4…+1 °С. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 6—11 м/с», — говорится в сообщении.
В понедельник, 17 апреля, днём ожидается -13…-6 °С, местами небольшой снег. Во вторник ночью похолодает до -21 °С, днём -6…-1 °С. Сохранятся небольшой снег и ветер — 6—11 м/с.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.