В ЯНАО 19 апреля ожидается потепление до +1 °С после 20-градусных морозов

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По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ямало-Ненецком автономном округе в среду, 19 апреля, ожидается потепление до +1 °С.
В ЯНАО 19 апреля ожидается потепление до +1 °С после 20-градусных морозов
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«19 апреля в ЯНАО прогнозируется температура воздуха: ночью -22…-17 °С, днём -4…+1 °С. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 6—11 м/с», — говорится в сообщении.

В понедельник, 17 апреля, днём ожидается -13…-6 °С, местами небольшой снег. Во вторник ночью похолодает до -21 °С, днём -6…-1 °С. Сохранятся небольшой снег и ветер — 6—11 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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