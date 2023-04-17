На Бродвее в последний раз показали «Призрака оперы»
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«Призраку оперы» надо «отдохнуть», — считает продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош. Не исключено, что знаменитая постановка ещё вернётся на сцены театров Нью-Йорка, но когда именно это произойдёт — неизвестно.
С момента дебюта (1988 год) «Призрака оперы» поставили на Бродвее 13 981 раз. Его посмотрели более 19,8 млн человек, а суммарные сборы превысили $1,3 млрд. Информация о закрытии мюзикла появилась осенью 2022 года. Причиной стал пандемийный кризис, значительно сокративший аудиторию.
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