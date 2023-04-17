На Бродвее в последний раз показали «Призрака оперы»

Короткая ссылка
Популярный мюзикл «Призрак оперы» уходит с Бродвея: последний показ состоялся в воскресенье, 16 апреля. Финальный спектакль длился более двух с половиной часов, на него были приглашены участники первой постановки 1988 года, сообщает газета The New York Times.
На Бродвее в последний раз показали «Призрака оперы»
  • Gettyimages.ru

«Призраку оперы» надо «отдохнуть», — считает продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош. Не исключено, что знаменитая постановка ещё вернётся на сцены театров Нью-Йорка, но когда именно это произойдёт — неизвестно.

С момента дебюта (1988 год) «Призрака оперы» поставили на Бродвее 13 981 раз. Его посмотрели более 19,8 млн человек, а суммарные сборы превысили $1,3 млрд. Информация о закрытии мюзикла появилась осенью 2022 года. Причиной стал пандемийный кризис, значительно сокративший аудиторию.  

Ранее стало известно, что Александр Домогаров споёт песни Владимира Высоцкого на сцене Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить