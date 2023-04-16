Синоптик Вильфанд спрогнозировал «опережающую своё развитие» тёплую погоду в Москве

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал «опережающую своё развитие» тёплую погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Синоптик отметил, что на следующей неделе в Москву вернётся тёплая погода, «опережающая своё развитие».

«Дневные температуры в период с понедельника до четверга включительно будут находиться в диапазоне +15…+17 °C, по области — до +18 °C. Ночные температуры тоже будут положительными. Связано это с тем, что происходит небольшое изменение циркуляции. По-прежнему погода определяется антициклоном, но, что очень важно, Москва будет находиться в тёплом секторе антициклона. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, а насыщенные энергией солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха», — объяснил Вильфанд.

Он также отметил, что неделя будет облачной с прояснениями, но облака высокого яруса не будут препятствовать прохождению солнечных лучей.

«И именно это увеличение облачности и будет способствовать тому, что ночные температуры будут около +5 °C. Отрицательных значений, как это было в ночь на пятницу, субботу и воскресенье, уже не прогнозируется. В конце недели, начиная с пятницы, произойдёт понижение температуры. В пятницу и субботу температура преимущественно +13…+15 °C, что соответствует норме», — заключил собеседник RT.

Ранее специалисты Примгидромета сообщили, что в предстоящие выходные погода в Приморском крае ухудшится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить