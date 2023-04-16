Синоптик Вильфанд спрогнозировал «опережающую своё развитие» тёплую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Синоптик отметил, что на следующей неделе в Москву вернётся тёплая погода, «опережающая своё развитие».

«Дневные температуры в период с понедельника до четверга включительно будут находиться в диапазоне +15…+17 °C, по области — до +18 °C. Ночные температуры тоже будут положительными. Связано это с тем, что происходит небольшое изменение циркуляции. По-прежнему погода определяется антициклоном, но, что очень важно, Москва будет находиться в тёплом секторе антициклона. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, а насыщенные энергией солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха», — объяснил Вильфанд.

Он также отметил, что неделя будет облачной с прояснениями, но облака высокого яруса не будут препятствовать прохождению солнечных лучей.

«И именно это увеличение облачности и будет способствовать тому, что ночные температуры будут около +5 °C. Отрицательных значений, как это было в ночь на пятницу, субботу и воскресенье, уже не прогнозируется. В конце недели, начиная с пятницы, произойдёт понижение температуры. В пятницу и субботу температура преимущественно +13…+15 °C, что соответствует норме», — заключил собеседник RT.

Ранее специалисты Примгидромета сообщили, что в предстоящие выходные погода в Приморском крае ухудшится.