В Приморье синоптики спрогнозировали дождливую погоду на Пасху

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Специалисты Примгидромета сообщили, что в предстоящие выходные погода в Приморском крае ухудшится.
В Приморье синоптики спрогнозировали дождливую погоду на Пасху
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Утром 15 апреля дождь, ночью в регионе до -2…-9 °C, на южном побережье до +4 °C, а днём +5…+13 °C.

На Пасху, в воскресенье, ночью от +3 до -4 °C, днём холоднее, чем в субботу, на 2—4 градуса.

Также стало известно о похолодании в Курганской области в предстоящие выходные, передаёт URA.RU.

В субботу минимальная температура ночью -8 °C, в воскресенье ночью -6 °C. Днём в выходные будет +3…+5 °C. Также ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный снег, а в воскресенье — дождь.

Ранее сообщалось, что в Москве и Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали тёплую погоду на Пасху, 16 апреля, — до +13 °С.

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