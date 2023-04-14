Деятели искусства поддержали предложение депутата убрать антироссийскую музыку с онлайн-платформ

Ряд деятелей искусства поддержали предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева отказаться от использования антироссийской музыки на отечественных онлайн-платформах.

Скрипачка Мария Андреева в беседе с РИА Новости подчеркнула, что на российских площадках должна звучать патриотическая музыка, в том числе — отражающая текущую политическую ситуацию.

«Сейчас много замечательных поэтов, пишущих о нынешних событиях… Начали появляться новые музыкальные произведения. Я думаю, нужно создавать новые платформы с нашей новой музыкой. Она, несомненно, вытеснит старое, чуждое, ненужное нам. Надо только работать в этом направлении», — говорит артистка.

Поэт-песенник Александр Антипов заявил, что важно «заниматься продвижением хорошей и правильной музыки» и не давать возможности для распространения творчества «антироссийских музыкантов».

Инициативу также поддержал поэт и продюсер Вадим Цыганов.

«Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское… Мы идём против фашизма и сатанизма. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности: семья, любовь и Бог», — говорится в комментарии.

Ранее депутат Дмитрий Гусев также заявил о необходимости разработки законопроекта, который будет регулировать блогосферу.