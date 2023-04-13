В Екатеринбурге появился арт-объект в виде огромной головы младенца из алюминия

Скульптура «Индустриальный младенец» высотой почти три метра и весом в тонну установлена на пирсе Верх-Исетского пруда.

«Изначально по задумке она должна была находиться на реке, но по нескольким причинам не получилось это сделать: уровень воды скачет, плюс в таком виде она может напугать горожан. Создавался объект, как бы символично это не звучало, чуть больше девяти месяцев от задумки до финального монтажа. Его стоимость почти два млн руб.», — цитируют РИА Новости руководителя проекта Никиту Харисова.

Скульптура создана художницами Людмилой Калиниченко и Ксенией Лариной в рамках уральской паблик-арт-программы «ЧӦ». «Индустриальный младенец» отлит из вышедших из строя и переплавленных алюминиевых заводских деталей и, по словам создателей, отражает историю индустриального Урала: он «родился» на уральском заводе, при участии художников, литейщиков, сварщиков, монтажников, рабочих и «стал коллективным».

Ранее стало известно об открытии новых экспозиций и арт-объектов на ВДНХ в 2023 году.