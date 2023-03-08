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На ВДНХ откроют новые маршруты и экспозиции в 2023 году

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На ВДНХ планируют открыть новые маршруты и экспозиции в 2023 году.
На ВДНХ откроют новые маршруты и экспозиции в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Каждый год открываются новые творческие, познавательные, гастрономические площадки. 2023-й — не исключение. Скоро поклонники искусства смогут побывать на постоянной выставке Третьяковской галереи в историческом павильоне «Центральный», а в новом павильоне «Атом» разместится экспозиция для тех, кто интересуется наукой и технологиями», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ещё одной новинкой года станет ландшафтный арт-объект «Лента Мёбиуса».

Также на территории ВДНХ состоятся мероприятия в честь Дня Победы, Дня России и других праздников.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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