Певица Селин Дион выпустила первую песню после постановки тяжёлого диагноза
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Новая песня 55-летней обладательницы «Грэмми» под названием Love Again войдёт в саундтрек фильма «Полюбить снова», в котором сама Селин Дион сыграла одну из ролей. Всего в картине прозвучит пять композиций певицы, которые будут опубликованы одновременно с премьерой ленты 14 мая, сообщает People.
В 2022 году Селин Дион рассказала о своём заболевании, когда была вынуждена отменить гастроли по состоянию здоровья.
Ранее певец Сергей Шнуров заявил, что не вернётся на должность генерального продюсера телеканала RTVI.