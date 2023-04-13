Певица Селин Дион выпустила первую песню после постановки тяжёлого диагноза

Популярная канадская певица Селин Дион опубликовала песню Love Again — первую после постановки диагноза синдром мышечной скованности, который грозит переломом конечностей. Последний альбом певицы вышел в 2019 году.

Новая песня 55-летней обладательницы «Грэмми» под названием Love Again войдёт в саундтрек фильма «Полюбить снова», в котором сама Селин Дион сыграла одну из ролей. Всего в картине прозвучит пять композиций певицы, которые будут опубликованы одновременно с премьерой ленты 14 мая, сообщает People.

В 2022 году Селин Дион рассказала о своём заболевании, когда была вынуждена отменить гастроли по состоянию здоровья.

Ранее певец Сергей Шнуров заявил, что не вернётся на должность генерального продюсера телеканала RTVI.