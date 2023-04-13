Певец Сергей Шнуров заявил, что не вернётся на пост генерального продюсера RTVI

Лидер музыкального коллектива «Ленинград», музыкант и шоумен Сергей Шнуров прокомментировал возможность возвращения на пост генерального продюсера телеканала RTVI.

«Во-первых, я никогда никуда не возвращаюсь, даже если я реанимирую группу «Ленинград», это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно… Исключено. Я не возвращаюсь, я ухожу, чтобы навсегда», — заявил Шнуров агентству ТАСС.

Кроме того, музыкант уточнил, что в настоящее время взял «медийную паузу» и отказался от приглашения Первого канала вновь войти в состав жюри популярного шоу «Голос».

Ранее Сергей Шнуров опроверг сообщения об отъезде из России.