Певец Сергей Шнуров заявил, что не вернётся на пост генерального продюсера RTVI

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Лидер музыкального коллектива «Ленинград», музыкант и шоумен Сергей Шнуров прокомментировал возможность возвращения на пост генерального продюсера телеканала RTVI.
Певец Сергей Шнуров заявил, что не вернётся на пост генерального продюсера RTVI
  • РИА Новости

«Во-первых, я никогда никуда не возвращаюсь, даже если я реанимирую группу «Ленинград», это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно… Исключено. Я не возвращаюсь, я ухожу, чтобы навсегда», — заявил Шнуров агентству ТАСС.

Кроме того, музыкант уточнил, что в настоящее время взял «медийную паузу» и отказался от приглашения Первого канала вновь войти в состав жюри популярного шоу «Голос».

Ранее Сергей Шнуров опроверг сообщения об отъезде из России.

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