В Прикамье резкое похолодание до -15 °С ожидается 14 апреля

Согласно прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, в Пермском крае похолодает до -15 °С. По прогнозам синоптиков, 14 апреля может стать самым холодным днём месяца в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным синоптиков, температура начнёт понижаться уже с вечера 13 апреля, а северо-восточный ветер при этом усилится. В ночь на пятницу продолжится похолодание.

«Утром в Перми будет -9 °С, на севере и востоке края до -15 °С», — говорится в сообщении.

В то же время, в Удмуртии 13 и 14 апреля местами ожидается усиление северо-восточного ветра до 15—17 м/с. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике и на региональный Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что в Москве и Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали тёплую погоду на Пасху, 16 апреля, — до +13 °С.