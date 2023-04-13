Писательница Энн Перри, в юности осуждённая за убийство, умерла в 84 года

Автор бестселлеров и писательница из списка «Топ-100 мастеров криминального жанра» по версии лондонского Times Энн Перри умерла в Лос-Анджелесе на 85-м году жизни.

В декабре 2022 года у Перри случился сердечный приступ, после чего её состояние постепенно ухудшалось. Последняя литературная работа писательницы вышла за неделю до её смерти, сообщает Deadline.

Урождённая Джульет Мэрион Хьюм была осуждена за убийство в 1954 году. Тогда она вместе с подругой Полин Паркер забила до смерти мать последней кирпичом. За решёткой преступница провела пять лет. В 1994 году вышел фильм Питера Джексона «Небесные создания», основанный на этих событиях. Роль Хьюм исполнила Кейт Уинслет.

Первую книгу «Призрак с Кейтер-стрит» Хьюм выпустила в 1979 году уже под именем Энн Перри. С тех пор из-под её пера вышло порядка ста детективов, триллеров и мистических произведений. В 2000 году Перри получила премию Эдгара Аллана По.

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