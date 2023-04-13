Писательница Энн Перри, в юности осуждённая за убийство, умерла в 84 года

Короткая ссылка
Автор бестселлеров и писательница из списка «Топ-100 мастеров криминального жанра» по версии лондонского Times Энн Перри умерла в Лос-Анджелесе на 85-м году жизни.
Писательница Энн Перри, в юности осуждённая за убийство, умерла в 84 года
  • РИА Новости

В декабре 2022 года у Перри случился сердечный приступ, после чего её состояние постепенно ухудшалось. Последняя литературная работа писательницы вышла за неделю до её смерти, сообщает Deadline.

Урождённая Джульет Мэрион Хьюм была осуждена за убийство в 1954 году. Тогда она вместе с подругой Полин Паркер забила до смерти мать последней кирпичом. За решёткой преступница провела пять лет. В 1994 году вышел фильм Питера Джексона «Небесные создания», основанный на этих событиях. Роль Хьюм исполнила Кейт Уинслет.

Первую книгу «Призрак с Кейтер-стрит» Хьюм выпустила в 1979 году уже под именем Энн Перри. С тех пор из-под её пера вышло порядка ста детективов, триллеров и мистических произведений. В 2000 году Перри получила премию Эдгара Аллана По.

Ранее стало известно о смерти писателя Эдуарда Багирова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить