«Талантливый, дерзкий, борзый»: умер писатель Эдуард Багиров

На 48-м году жизни скончался писатель, драматург и блогер Эдуард Багиров. Он известен как автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Также он руководил сценарным бюро, принимавшим участие в ряде известных российских проектов. Коллеги и знакомые вспоминают Багирова как талантливого, дерзкого и многогранного человека.

В среду, 12 апреля, стало известно о смерти писателя, драматурга и блогера Эдуарда Багирова. Ему было 47 лет. Эту информацию в своём Telegram-канале подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», — говорится в сообщении.

Главный редактор портала «Литпром», друг и коллега Эдуарда Багирова Евгений Мозырев отметил в беседе со «Звездой», что писатель внёс большой вклад в отечественную литературу.

«Это русский писатель, который сделал для литературы очень много, даже если об этом неизвестно. Он был главным редактором портала «Русская литература», долгое время был главредом «Литпрома», который собрал вокруг себя большое количество писателей, которым он помог стать писателями», — говорит Мозырев.

Блогер Максим Кононенко в своём Telegram-канале назвал его «самым компанейским парнем, которого только можно себе представить».

«У него была тысяча увлечений. Он собирался жить на лодке. Учился летать на самолёте. То хотел переехать. То решил дом на Волге построить. Романы писал. В последнее время вообще увлёкся классической музыкой... Прощай, чувак. Я устаю от потерь», — написал Кононенко.

Писатель и блогер Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в Туркменской ССР. В начале 1990-х переехал в Россию. В 1994 году был осуждён московским судом за «хищения, совершённые группой лиц по предварительному сговору» и попал за решётку. Впоследствии Багиров утверждал, что в тюрьме оказался «по глупости, по юношеству».

После выхода на свободу в 1996 году занимался мелким предпринимательством, в том числе строительным бизнесом. В 2001-м поступил на юрфак Московской государственной академии водного транспорта, но обучение не окончил.

В 2002 году вместе с Сергеем Минаевым основал сайт litprom.ru, а впоследствии стал его главным редактором.

Первый роман Багирова — «Гастарбайтер», который, по словам автора, был частично основан на его биографии, — вышел в 2007-м. Книга получила скандальную известность и разошлась тиражом более 100 тыс. экземпляров. Годом позже Багиров выпустил вторую книгу — «Любовники», а в 2010-м — роман «Идеалист». В том же году писатель основал сценарное бюро.

В 2012-м Эдуард Багиров стал доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, от которого впоследствии получил благодарность за активное участие в избирательной кампании.

Проект сценарного бюро Багирова «Пепел» вышел на экраны в 2013 году. Режиссёрами сериала выступили Вадим Перельман и Тимур Вайнштейн. Центральные роли исполнили Владимир Машков, Елена Лядова, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и другие. Также среди проектов бюро — сценарий полнометражного фильма «Онегин», сценарий телесериала «Гастарбайтер», сценарий фильма Фёдора Бондарчука «Бейрут».

С 2015-го литератор работал над романом «Россия-2045».